«Он залил кровью весь подъезд»: в Новосибирске 19-летний парень зарезал свою собаку и закопал ее за домом

В подъезде соседи увидели следы крови. Фото: Галина Рожкова, соцсети

Дом № 4 на улице Станиславского в Новосибирске потрясла страшная история. Жильцы рассказали «КП-Новосибирск», что 5 сентября в одной из квартир 19-летний парень убил своего бультерьера, пока его родителей не было дома. Труп животного он завернул в одеяло и вынес. Весь подъезд он залил кровью своей жертвы. Это видела одна из соседок, которая сразу заподозрила неладное.

— Я стояла на балконе и увидела, что парень выносит из подъезда кого-то, завернутого в одеяло. На следующий день я решила поспрашивать у соседей, ничего ли не произошло. Они мне сказали, что парень убил свою собаку. Ей только исполнился год. Хозяева позже смогли отыскать ее, на ней были ножевые ранения и перерезано горло, — рассказала КП-Новосибирск соседка парня Галина Рожкова.

Визги животного никто из соседей не слышал. Они рассказали, что молодой человек закопал собаку недалеко от дома. А когда родители вернулись домой, то не нашли ни питомца, ни сына. С воскресенья, по словам соседей, о нем ничего неизвестно.

Один из соседей описал парня как тихого, вежливого и спокойного, агрессии или предрасположенности к насилию за ним не замечали.

— Собака была тоже тихая и спокойная, никому не мешала. Не знаю, в чем были его мотивы. Подавали ли его родители в розыск, тоже не знаю, — говорит Константин.

Соседи написали заявление в полицию. КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru