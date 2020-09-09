Переходил на красный свет: в Новосибирске на пешеходном переходе сбили парня

На площади Станиславского в Новосибирске сбили молодого человека. Фото: "Инцидент Новосибирск"\https://vk.com/incident_nsk

На площади Станиславского в Новосибирске сбили молодого человека. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

— На площади Станиславского сбили парня, он дорого переходил на красный свет светофора, — цитирует очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие сибиряки хоть и побеспокоились о состоянии парня, но отметили, что если он и правда нарушил ПДД, то в произошедшем есть и его вина:

— Надеюсь, парень жив.

— Переходить так дорогу — это административное нарушение.

— Там ведь светофоры со всех сторон видно, — пишут люди.

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что информация по ДТП, в котором пострадал пешеход, к ним не поступала.

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