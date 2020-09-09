«Врачи несколько часов боролись за его жизнь»: под Новосибирском труба раздавила 57-летнего мужчину

Рабочий погиб спустя пару часов после того, как придавило трубой. Фото: СК по Новосибирской области

Под Новосибирском, в Бердске, произошла трагедия при укладке трубопровода. Погиб рабочий, которого придавила труба. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— Предварительно установлено, что 5 сентября, работая на участке по улице Зональная города Бердска 57-летний рабочий попал между линиями трубопроводов. С множественными переломами таза его госпитализировали в больницу. Ему потребовалась срочная помощь врачей. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в больнице, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда», после которой будет принято процессуальное решение.

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