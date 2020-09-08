В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека: что о них известно

От коронавируса умерли три пациента за сутки. Фото: архив КП

Во вторник, 8 сентября, стало известно о том, что в Новосибирской области от коронавируса скончались еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 72 года и 81 год, и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 381 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации — 49 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 3 пациента.

За последние сутки коронавирусом заболели 52 человека, выздоровели 63 пациента.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 11 829 человек, в том числе у 699 детей, при этом выздоровел 10 581 пациент.

В регионе до конца сентября действует режим повышенной готовности. Большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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