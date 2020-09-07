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«Думал, ружье не заряжено»: под Новосибирском мужчина застрелил друга на охоте

Он сам вызвал ему скорую
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк случайно застрелил друга во время охоты.

Сибиряк случайно застрелил друга во время охоты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сибиряк случайно застрелил друга во время охоты. Мужчина сам вызвал приятелю скорую помощь, но тот скончался до приезда врачей.

— В начале июле этого года, 42-летний житель поселка Краснообск вместе со своим 56-летним знакомым охотились на сурка в окрестностях села Украинка в Черепановском районе. После охоты мужчины пошли в машину, обвиняемый стал складывать на заднее сиденье карабин, думая, что он разряжен. Однако случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в грудь своему приятелю, стоявшему с другой стороны авто, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — Стрелявший сразу же позвонил в скорую помощь, однако потерпевший скончался от полученного ранения до приезда медиков.

Сибиряка обвиняют в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ. Сейчас уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.

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