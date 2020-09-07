«Они вместе снимали квартиру»: в Новосибирске на пожаре погибли двое мужчин

Пожар заметили соседи, но сибиряков спасти не удалось. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске во время пожара погибли двое мужчин. Их тела нашли после того, как потушили огонь в частном доме на улице Национальной. Об этом сообщили в следственном комитете.

— Дом загорелся 5 сентября около 3:30. Пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 51 и 31 год. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом. Как установили следователи, пожар обнаружили соседи, но мужчин спасти не удалось. Возможно, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Элементы электропроводки не обнаружены, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что сибиряки снимали квартиру в частном доме.

— Родственниками друг другу они не были, — пояснила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Из-за чего погибли сибиряки, установит судебно-медицинская экспертиза. Проведение доследственной проверки продолжается.

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