Впервые от коронавируса в Новосибирске за день не умер ни один человек — такого не было 4 месяца

От коронавируса за сутки никто не умер: такое впервые за долгое время. Фото: архив КП

В понедельник, 7 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки от коронавируса никто не умер.

Напомним, последние 4 месяца, начиная с мая, от коронавируса пациенты инфекционного госпиталя умирали каждый день. Пик пришелся на июль, когда в сутки инфекция уносила по шесть жизней.

С начала эпидемии от коронавируса умерли 378 пациентов. В основном это пожилые люди, у которых были сопутствующие заболевания.

— Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации — 39 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 2 пациента, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

Почти все ограничительные меры в регионе сняты, но режим повышенной готовности продлили до конца сентября.

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