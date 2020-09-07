Плата за пропуск детского сада в Новосибирске 2020: сколько возьмут с родителей, в каких случаях положена

Рассказываем, в каких случаях с родителей будет взята плата за пропуск детского сада в Новосибирске 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

С родителей будет взиматься плата за пропуск детского сада в Новосибирске 2020. КП-Новосибирск узнала, в каких случаях это будут делать.

Как сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска, никакого отдельного штрафа за непосещение детсада не вводится.

Ранее родители, чьи дети регулярно не посещали детсад, платили только за фактически проведенное ребенком время в учреждении, сейчас если малыш не ходит в садик, его родители все равно будут платить.

— Проводя ежегодный анализ о посещаемости детских садов Новосибирска, мы пришли к выводу, что их посещает только 75% детей. Получается почти 2 тысячи детей вообще ни разу не пришли в детский сад, в который были записаны. При этом в очереди стоят дети и их родители, которые нуждаются в садике, Мы выслушали мнения родителей и руководителей и решили изменить постановление, — рассказала начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Новосибирска Елена Диринг.

Плата за детский сад осталась прежней 100 рублей в день за ребенка до 3 лет и 120 — за ребенка от 3 до 7 лет. Уважительной причиной отсутствия в детском саду считаются следующие: болезнь ребенка, поездка в санаторий, отпуск родителей, летняя оздоровительная компания, закрытие детского сада на карантин или ремонт.

— В остальных случаях родители ребенка обязаны оплачивать работу детского сада. Если они решили оставить ребенка дома из-за пандемии коронавируса, то нужно прийти в детский сад и написать об этом заявление. Тогда платить за пропущенные дни не надо, — объяснила Елена Диринг.

Такие же правила действуют в случае, если родители не смогли отвести ребенка в детский сад из-за скользящего графика работы.

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