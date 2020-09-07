Сибиряка заставили снести дачу, которую он построил на острове посреди Оби

Сибирский Робинзон решил приватизировать остров. Фото: прокуратура НСО

Житель Мошковского района возвел себе на острове посреди Оби дачу с баней и беседкой. Но отдохнуть там вдали от всех долго не смог — оказалось, что построил он летнюю резиденцию незаконно. О его незаконной затее узнала областная прокуратура.

Мужчину обязали снести свои постройки. Фото: прокуратура НСО

— В Мошковском районе местный житель самовольно возвел на острове «Сосновый» три одноэтажных дома, баню и летнюю беседку. Прокуратура направила в районный суд иск, чтобы мужчина освободил остров от своих самовольных сооружений, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд принял заявление, а с сибиряка потребовали не только снести свои дачные дома, но и заплатить административный штраф в 10 тысяч рублей.

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