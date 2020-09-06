«Чуть плавником не подавился»: сибиряку продали пирог с рыбьими отходами

Плавник торчал прямо из теста. Фото: revizor.nsk

Житель Новосибирска заказал доставкой рыбный пирог. Но насладиться им не смог — почувствовал что-то странное во рту. Как оказалось, повара перестарались и положили в пирог чуть ли не всю рыбу, со всеми жабрами, плавниками, костями и шкурой.

— Просто посмотрите, что внутри рыбного пирога. Из таких запчастей можно целую рыбину собрать. Ощущение, когда рыбий плавник встает поперек горла, незабываемы! — написал мужчина в группе «revizor.nsk».

Сибиряк пожаловался, что чуть было не проглотил рыбьи отходы. Фото: revizor.nsk

Чтобы загладить вину, продавец предложил сибиряку бесплатный сладкий пирог при следующем заказе.

Юрист пояснил КП-Новосибирск, что следует делать в таком случае.

— Мужчина был вправе потребовать деньги. Он может подойти в тот же магазин, показав фото как доказательство, и устно попросить продавца вернуть деньги за покупку, даже если продукт уже съеден. Если это не подействует, то подать им письменную претензию с требованием вернуть деньги. Также следует обратиться в Роспотребнадзор, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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