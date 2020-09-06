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Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 57 человек

Об этом сообщил региональный оперштаб
Надежда РЫЖКИНА
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За сутки выздоровело столько же человек, сколько заболело.

За сутки выздоровело столько же человек, сколько заболело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 6 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 57 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровевших пациентов также 57.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 727 сибиряков, из них — 693 ребенка. 10 470 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 378 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 39 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 3 пациента.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 890 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 438 687 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 502 жителя области, 37 377 человек сняты с меднаблюдения.

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