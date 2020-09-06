В Новосибирской области от коронавируса умерли 2 пациентки: что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще два человека.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В воскресенье, 6 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще двое пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
— Скончались еще два пациента – женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 378 человек, — рассказали в оперштабе.
Сейчас в реанимации находятся 39 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 3 пациента.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 11 727 человек, в том числе инфицированы 693 ребенка. Выздоровели 10 470 пациентов.
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