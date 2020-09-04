Погода в Новосибирске на выходные: синоптики обещают заморозки до минус двух градусов

В ближайшие дни температура в Новосибирской области может опуститься до -2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на выходные: синоптики предупредили сибиряков о надвигающихся заморозках. В ближайшие дни температура в Новосибирской области может опуститься до -2 градусов.

— С 5 по 7 сентября в Новосибирской области местами при прояснении ожидаются заморозки до 0, -2 градусов. В ближайшие три дня в регионе будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять 12-15 градусов, скорость ветра будет достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 748-750 миллиметров ртутного столба, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, с 5 по 7 сентября в Новосибирской области температура воздуха будет составлять 12-15 градусов тепла. Ожидается облачность и дожди. Влажность воздуха составит в среднем около 80%.

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