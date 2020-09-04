«Будто из гроба вышли»: краевед раскритиковал памятник на Аллее друзей в Новосибирске

Троица стоит на постаменте, по форме очень напоминающем гроб. Фото: предоставлено Константином Голодяевым
Краевед, сотрудник новосибирского музея Константин Голодяев раскритиковал памятник, который появился на Аллее друзей. Ао его мнению, девушка с собакой и двое парней, запускающих воздушного змея, пугают прохожих.
— Когда мы обсуждали памятник на художественном совете, нам показывали только фигуры. А тут всплывает этот постамент в виде гроба. Можно не говорить и про материал — из жести и картона, конечно, памятников не делают. Просто ужасно. Я считаю, выносить это на общее обозрение в аллейку, где гуляют дети, неправильно,, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев.
"Лицо девушки - пугалка для детей". Фото: предоставлено Константином Голодяевым
Краевед отметил, что на художественном совете проект разнесли в пух и прах и не рекомендовали его не ставить. Тем не менее, жестяная троица все равно оказалась в аллее силами депутатов и застройщиков.
— Говорят, что этот памятник забавный. Но я не понимаю. У девушки лицо — просто пугалка для маленьких детей, да и для взрослых тоже, — говорит Константин.
Краевед теперь просит, чтобы памятник демонтировали. Да и не только его.
— В Новосибирске давно пора провести художественную ревизию памятников, выявить низкопробные и рекомендовать их к демонтажу. Иначе город превращается в монстра, — заключил он.
Краевед потребовал демонтировать памятник. Фото: предоставлено Константином Голодяевым
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