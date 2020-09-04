В Новосибирске водителю фуры по вине, которого погибли два человека и изуродован ребенок, дали 4 года

Водителю запретили также управлять автомобилем 2,5 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю грузовика, из-за которого в 2016 году погибли два человека и пострадала девочка, оставшись со шрамами на лице. Мужчину отправили в колонию на 4 года. Также сибиряку запретили водить автомобили 2,5 года.

— 9 июля 2016 года водитель тягача «Вольво» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Субару Форестер». Водитель и пассажирка «Субару» скончались, тяжелые травмы получили два пассажира: молодой человек и девочка, у которой остались неизгладимые рубцы на лице, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, страшная авария произошла на Гусинобродском шоссе. Двое человек из «Субару» после столкновения погибли на месте, остальных вытаскивали из машины спасатели. Водитель грузовика после этого не пострадал.

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