В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще 4 пациента. Фото: архив КП

В пятницу, 4 сентября, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончались еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 год. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 35 человек, подключены к аппарату ИВЛ 9 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще 56 человек, при этом выздоровели 37 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 607 человек, в том числе у 687 детей, выздоровели 10 324 пациента.

В Новосибирской области до конца сентября действует режим повышенной готовности. При этом большая часть ограничительных ограничений, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняли.

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