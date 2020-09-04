В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 56 человек

Выздоровевших за последние сутки стало меньше.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу, 4 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 56 заболевших коронавирусом за сутки. За то же время выздоровели 37 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 607 сибиряков, из них — 687 детей. 10 324 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 371 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 35 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 897 взрослых пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 433 487 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 290 жителей области, 36 956 человека сняты с меднаблюдения.
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