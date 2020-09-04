«Слониха, уходи!»: из-за играющей собаки на рельсах пришлось остановить электричку

Собака, играя с сороками, чуть не угодила под электричку. Фото: Анна Третьякова

В Первомайском районе Новосибирска обычная прогулка с собакой для Анны Третьяковой чуть было не закончилась трагедией. Под колесами электрички едва не погибла собака, играющая на рельсах с птицами. Это произошло между станциями «Матвеевка» и «Речпорт». О том, как удалось избежать беды, КП-Новосибирск рассказала хозяйка животного.

— Я всегда гуляю с ней на поводке. Но раз в неделю мы ходим в лес, и там я ее отпускаю, чтобы она побегала. Она послушная: всегда откликается, когда зовешь. А тут мы вышли из леса, она увидела сорок и бросилась к ним. Я выхожу из леса и вижу, что из-за поворота идет электричка. Машинист сигналит, а собака не реагирует. Я стала кричать собаку, но она будто впала в ступор, — рассказала Анна. — Я пока бежала к ней, у меня уже перед глазами пронеслось, как мою собаку разорвет по частям. Плохо помню как добежала, но машинист успел затормозить. Я ее в шоке перетащила ползком на другой путь, а машинист мне сигналит, что там встречный идет поезд. Одела поводок на нее и сидела плакала.

Собака по кличке Альфа появилась у Анны год назад. Домочадцы Альфу называют слонихой, за ее огромный размер. Она помесь двух пород: алабая и лайки.

Анна благодарит машинистов электрички за то, что сделали все возможное, чтобы не наехать на ее собаку.

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