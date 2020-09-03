Стало известно, почему в «Горзеленхозе» сменился руководитель

В конце прошлого года в «Горзеленхозе» было потрачено 20 миллионов рублей муниципальных контрактов на то, чем подразделение должно заниматься в рамках бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирском МКУ «Горзеленхоз» снова сменился руководитель. В июне прошлого года свою должность директора покинул Александр Сумин, написав заявление об уходе по собственному желанию. На посту его сменила Екатерина Пойкина, но и она продержалась в «Горзеленхозе»чуть больше года.

— В июне стало известно, что в конце прошлого года в «Горзеленхозе» было потрачено 20 миллионов рублей муниципальных контрактов на то, чем подразделение должно заниматься в рамках бюджета. То есть на те работы, которые «Горзеленхоз» всегда выполнял самостоятельно, — сообщает издание «Новая Сибирь».

После этого власти, в частности вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, в чьем ведении нынче находится «Горзеленхоз», создали рабочую группу, чтобы разобраться в происходящем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru