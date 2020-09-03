55-летний посетитель умер во время спора с полицейскими в искитимском райотделе МВД

55-летний мужчина умер в отделе полиции. Фото: ok.ru

ЧП произошло 2 сентября около 10 часов вечера в отделе полиции «Искитимский». 55-летний местный житель Дмитрий Башаркин обратился в дежурную часть МВД. Мужчина был очень взволнован и, со слов свидетелей-полицейских, вел себя шумно.

— От него пахло алкоголем и он бросил свой паспорт в окошко оперативного дежурного, — рассказал КП-Новосибирск очевидец. — Вышел еще один сотрудник, они стали громко разговаривать.

А дальше в ходе разговора, как поясняют полицейские, посетитель ударил кулаком в лицо сотрудника и замахнулся на него своей тростью. На помощь пришел оперативный дежурный, скрутил мужчине руки и постарался его успокоить. В это время Башаркин потерял сознание и посинел.

— На место незамедлительно вызвали реанимационную бригаду скорой медицинской помощи, которая уже ничем не смогла помочь мужчине, а только констатировала его смерть, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — По данному факту в МВД организована служебная проверка.

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