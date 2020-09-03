«Все было в огне»: под Новосибирском загорелся большой частный дом

Загорелся четырехквартирный деревянный дом. Фото: ГУ МЧС по НСО

В селе Раздольное под Новосибирском, днем, 3 сентября, произошел пожар. Горел четырехквартирный деревянный дом.

Практически полностью сгорели дом и сарай, однако из людей в огне никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На момент прибытия на место происшествия первых пожарных расчетов, весь дом уже полностью был в огне. Хозяева жилища находились рядом, по их словам внутри никого не было. Для тушения была проложена магистральная линия от пожарного водоема на расстоянии 200 метров и организован подвоз воды от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 2,5 километров. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние дома и постройки, но, к счастью, его удалось быстро локализовать. Еще буквально около десяти минут понадобилось на то, чтобы ликвидировать открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Для тушения была проложена магистральная линия от пожарного водоема на расстоянии 200 метров.Фото: ГУ МЧС по НСО

Предварительная общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Практически полностью сгорели дом и сарай, однако из людей в огне никто не пострадал. Спасатели продолжают разбор обгоревшей конструкции и проливку помещения. Кроме того, пожарные обошли ближайшие улицы, чтобы удостовериться в том, что больше нигде возгораний не происходило.

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