Пролетел восемь метров: мужчина сорвался со стены спортивного центра НГУ

Мужчина был доставлен в больницу медиками скорой помощи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рабочий-отделочник ремонтировал фасад здания учебно-спортивного оздоровительного центра НГУ на Пирогова,12. Мужчина оступился на строительных лесах и рухнул вниз. Коллеги тут же вызвали рабочему скорую помощь.

— Пострадавший был доставлен в ЦКБ в тяжелом состоянии, — сообщил источник на станции скорой помощи региона. — Предварительный диагноз: оскольчатый перелом отростка второго шейного позвонка, открытый перелом обеих костей двух предплечий, тупая травма живота, разрыв сальника.

Очевидцы пояснили, что молодой мужчина, скорее всего, пренебрег страховкой. Высота от строительного сооружения до земли составила около 8 метров. Раненый был трезв и официально трудоустроен в подрядной организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru