«Шторм, холод и туман»: новосибирские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 3 сентября, в МЧС по Новосибирской области сообщили о резком ухудшении погоды. В регионе значительно похолодает: спасатели просят быть аккуратными с обогревателями, ведь главная причина возгораний в этот период времени — перегруз электросети.

— По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Новосибирской области в ночные часы прогнозируется похолодание до 4 градусов тепла. Ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отдельных районах области будут густые туманы. Плохая видимость будет утром: до 200-500 метров. Рыбаков и охотников попросили быть внимательными, чтобы не потеряться.

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