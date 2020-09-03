«От авто остался только бампер»: новосибирец снес шлагбаум на закрытом переезде

Новосибирцы увидели такую картину утром. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В четверг, 3 сентября, жители села Пашино увидели странную картину на железнодорожном переезде. У рельсов возле остановки «Магазин №8» валялись сломанные знаки, шлагбаум и семафор. А недалеко очевидцы нашли передний бампер с логотипом «Мазда» и диск от шины. Куда же подевался сам автомобилист? Никто не знает.
Фото: "Инцидент Новосибирск"
— На месте ДТП никого не было, но что-то нам подсказывает, что водитель решил не задерживаться после столкновения, — рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» очевидцы.
Подписчики в группе пошутили, что водитель додумался схитрить прежде чем унести ноги.
Водитель потерял бампер после ДТП. Фото: "Инцидент Новосибирск"
— Номера-то с бампера снял хоть, — посмеялись они.
В ГИБДД по городу КП-Новосибирск обещали уточнить позже, что произошло на переезде.
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