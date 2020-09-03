«От авто остался только бампер»: новосибирец снес шлагбаум на закрытом переезде

Новосибирцы увидели такую картину утром. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В четверг, 3 сентября, жители села Пашино увидели странную картину на железнодорожном переезде. У рельсов возле остановки «Магазин №8» валялись сломанные знаки, шлагбаум и семафор. А недалеко очевидцы нашли передний бампер с логотипом «Мазда» и диск от шины. Куда же подевался сам автомобилист? Никто не знает.

Фото: "Инцидент Новосибирск"

— На месте ДТП никого не было, но что-то нам подсказывает, что водитель решил не задерживаться после столкновения, — рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» очевидцы.

Подписчики в группе пошутили, что водитель додумался схитрить прежде чем унести ноги.

Водитель потерял бампер после ДТП. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— Номера-то с бампера снял хоть, — посмеялись они.

В ГИБДД по городу КП-Новосибирск обещали уточнить позже, что произошло на переезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru