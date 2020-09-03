Новосибирские ученые вырастили клещей, которые будут лечить растения и убивать вредителей

Фитосейулюс питается вредителем - паутинным клещом. Фото: Дарья Герне

Ученые из аграрного университета Новосибирска разводят необычных клещей-хищников под названием фитосейулюс. Эти создания охотятся на вредителей — паутинных клещей, которые досаждают дачникам, поедая их урожай и цветы. О микропомощниках огородников КП-Новосибирск рассказала заведующая лабораторией разведения энтомоакарифагов НГАУ Александра Зенкова.

Так выглядит "охота" невооруженным глазом. Фото: Дарья Герне

— Клещ фитосейулюс был завезен в Россию из Чили. Технология его разведения была известна еще в 90-х годах. Какое-то время в нашей стране с вредителями боролись преимущественно химическими препаратами, а сейчас возвращаются к биометодам, чтобы овощи и фрукты, которые попадают на стол, были более безопасными для человека. К тому же, у паутинного клеща-вредителя уже выработалась устойчивость к химикатам. А хищник ест их в любом случае, и применять его можно на любых культурах, — рассказала Александра Зенкова.

Фасоль, пораженная паутинным клещом. Фото: Дарья Герне

Поскольку хищника завезли с субтропиков, ему нужен теплый климат: высокая влажность и температура около +25-27 градусов — иначе клещ не сможет размножаться. В Сибири такую жару создать довольно сложно, но можно либо в теплицах, либо в квартирах.

— Мы такой климат создали в помещении лаборатории. Сначала мы выращиваем растение — в нашем случае фасоль. Потом запускаем туда вредителя, а после этого к нему подселяем хищника, — говорит специалист.

Ученые создают специальный микроклимат в лаборатории. Фото: Дарья Герне.

Кстати, летом этого году к ученым уже обращались дачники. И им выдавали контейнеры с фитосейулюсами на листьях фасоли. Эти листочки надо положить рядом с растениями, на которых сидят вредители — клещи-хищники сами переползают и начинают поедать непрошенных гостей.

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