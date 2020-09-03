«Мотороллер нашли, а его самого — нет»: сибиряк поехал в магазин и исчез

Сибиряк уехал на мотороллере в магазин и исчез. Фото: «Лиза Алерт»

Под Новосибирском, в Колыванском районе, ищут 38-летнего Владимира Моисеева. О местонахождении мужчины неизвестно с 31 августа. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина был в СНТ «Черемушки». На мотороллере он поехал в магазин и не вернулся. На следующий день стало известно, что он поехал в сторону от СНТ, нашли его мотороллер, а человека нет. Причина, почему он его бросил и ушел, неизвестна, на месте все вещи, кроме сотового, телефон не в сети, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «»Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Его приметы: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, бреется наголо, глаза каре-зеленые.

В момент пропажи мужчина был одет в голубые джинсы, черную футболку, голубые кроссовки или сланцы, черную кепку.

Также известно, что в день исчезновения сибиряк был без бороды.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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