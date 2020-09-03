В Новосибирске иномарка сбила 37-летнего мужчину: он шел на запрещающий сигнал светофора

Пешеход не заметил, что ему горит красный сигнал светофора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на пешеходном переходе «Тойота» сбила пешехода. Произошло это вечером в среду, 2 сентября, около дома № 208 по улице Бориса Богаткова. Очевидцы сообщили, что пострадавшего увезли на «скорой помощи».

— Около 22:00 27-летний водитель на автомобиле «Тoyota» двигался по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Кошурникова и наехал на пешехода, переходившего дорогу вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал 37-летний мужчина. Его с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу, — пояснил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В соцсетях рассказали, что на переходе один светофор для пешеходов убрали из-за стройки.

— Получается, что когда человек стоит спиной к 208 дому, то перед ним нет светофора. И он не увидел, что для пешеходов горит красный свет, — рассказал в комментариях местный житель.

Детали происшествия установят полицейские. Проводится проверка.

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