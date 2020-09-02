«Дети в школу пройти не могут»: новосибирцы жалуются на большую лужу на улице Владимирской

Сибиряки жалуются в соцсетях на большую лужу, образовавшуюся из-за ямы на улице Владимировская. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

Сибиряки жалуются в соцсетях на большую лужу, образовавшуюся из-за ямы на улице Владимировская. Вода из нее не уходит по ливневкам и автомобилистам и пешеходам остается только ждать, когда она высохнет.

— На перекрестке с туннельным спуском, где заезд под туннель образовалась яма, в которой даже во время небольшого дождя возникает лужа. Ливневки находятся в стороне, от них большого толка нет. Вода из лужи не только никуда не уходит, более того, в нее впадает поток, который течет с улицы Шамшурина, — цитирует сибиряков паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом сибиряки отметили, что проблема ливневок действительно очень актуальна для нашего города:

— Там пешеходный переход постоянно после дождя затоплен. Рядом школа и дети туда не идут, а «плывут».

— Потому что ливневки не предусмотрены.

— У нас после дождя если не потоп, то лужи, — пишут люди.

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