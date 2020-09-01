«Собрала вещи, пока никто не видит»: под Новосибирском пропала Шурыгина

Полицейские и волонтеры ищут девочку, сбежавшую из дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 1 сентября, стало известно об исчезновении 14-летней Киры Шурыгиной. Девочка вместе с родителями живет в селе Боровое. Она исчезла 21 августа. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Девочка уходит из дома не первый раз. Она рано утром собрала вещи, взяла телефон и, пока никто не видит, ушла. Мы пытались выйти на связь с ней через друзей или знакомых, не удалось. Сама она также на связь не выходит, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы девочки: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

О девочке ничего неизвестно уже вторую неделю. Фото: «Лиза Алерт»

Она была в темно-синей олимпийке с белыми полосами на рукавах, в светло-серой футболке, синих джинсах и белых кроссовках.

С собой у девочки был рюкзак.

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