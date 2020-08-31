«Это уже за гранью»: в Новосибирске вместо дорожных знаков у кладбища поставили венки и кресты

Новосибирцев такое решение возмутило. Фото: "АСТ-54"\Катерина Ширкунова

На въезде на Гусинобродское кладбище для обозначения ремонта дороги вместо указателей использовали ритуальную атрибутику. Новосибирцев такое решение возмутило.

— Днем там на самом деле движение, насыщенное в обе стороны. Да и вообще, кругом машины, люди, земля для захоронения там не дешевая. Можно же было все это как-то культурно сделать. И так обидно, что мы наших земляков в последний путь провожаем по таким колдобинам, а тут еще и это, — рассказала КП-Новосибирск Катерина Ширкунова, которая и сфотографировала эти ограждения.

Снимки сибирячка разместила и в соцсетях. Однако в комментариях под постом в паблике «АСТ-54» мнения людей насчет этой ситуации разделились. Одни разделили возмущение Катерины, а другие утверждали, что в этом нет ничего ужасного:

— Ничего в этом страшного не вижу. Что было под рукой, то и поставили.

— Скажите спасибо, что хоть так поставили.

— Это уже за гранью!

— Судя по состоянию, они это с мусорки взяли, а не с могилы, — пишут сибиряки.

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