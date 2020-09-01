Избивали битами, пристегивали наручниками: в Новосибирске заложников реабилитационного центра спас омон

Организаторы реабилитационного центра задержаны. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция и следственный комитет вместе с омоном ворвались в реабилитационный центр под названием «Национальный проект» в Новосибирске и освободили более 20 сибиряков, которых там удерживали насильно.

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, пребывание в этом учреждении стоило родственникам узников приличных денег — от 15 до 60 тысяч рублей. Для «лечения» в центре в том числе использовались опиоидные препараты, отпускаемые только по рецепту врача.

Практически все организаторы центра ранее судимы за наркотики, кражи и грабежи.

— Во время обыска в ребцентре были изъяты бесбольные биты, наручники, психотропные препараты, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Четверо участников, которые лишали свободы людей, задержаны.

Один из освобожденных мужчин — 55-летний сибиряк сразу был госпитализирован в больницу, его состояние вызвало опасения у полицейских. Он единственный, кого еще не удалось допросить.

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