Объекты АО «РЭС» стали примером для отраслевого челленджа #было_стало

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 30 августа по 6 сентября 2020 года по всей России проводится челлендж #было_стало, инициированный сообществом «Молодые инженеры ТЭК» с целью продемонстрировать изменения в отрасли. Всероссийская акция проходит при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства по делам молодежи в рамках информационной кампании по популяризации ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования.

Участие в акции подразумевает публикацию в социальных сетях фотографий и фотоколлажей в формате «было-стало» на тему модернизации предприятий, изменения рабочих мест и условий труда работников, инноваций в профессиональной подготовке, развитие технологий и т.д.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» приняло активное участие во Всероссийской акции еще на стадии формирования условий. Именно объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» Минэнерго России привело в качестве примера участия в челлендже для всего отраслевого сообщества.

Стоит отметить, что в рамках информационного сопровождения производственной деятельности сетевой компанииширокой общественности регулярно демонстрируются изменения, происходящие как внутри предприятия, так и в энергосистеме региона в целом.

За последние несколько лет в АО «РЭС»:

• построили и реконструировали десятки энергообъектов;

• выполнили перевод порядка 40 км воздушных линий электропередачи в подземное кабельное исполнение;

• оснастили подстанции современным телеметрическим оборудованием;

• обновили диспетчерские залы;

• модернизировали испытательные лаборатории;

• пополнили парк автотранспорта и спецтехники;

• внедрили передовые цифровые технологии и интеллектуальную систему учета потребления электроэнергии;

• разработали широкий спектр электронных сервисов для клиентов компании

• и многое другое.

При этом, все реализуемые проекты и применяемые инновации направлены на выполнение основной задачи АО «РЭС» – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей города Новосибирска и районов области.

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