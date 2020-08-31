Объекты АО «РЭС» стали примером для отраслевого челленджа #было_стало

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
С 30 августа по 6 сентября 2020 года по всей России проводится челлендж #было_стало, инициированный сообществом «Молодые инженеры ТЭК» с целью продемонстрировать изменения в отрасли. Всероссийская акция проходит при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства по делам молодежи в рамках информационной кампании по популяризации ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования.
Участие в акции подразумевает публикацию в социальных сетях фотографий и фотоколлажей в формате «было-стало» на тему модернизации предприятий, изменения рабочих мест и условий труда работников, инноваций в профессиональной подготовке, развитие технологий и т.д.
Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» приняло активное участие во Всероссийской акции еще на стадии формирования условий. Именно объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» Минэнерго России привело в качестве примера участия в челлендже для всего отраслевого сообщества.
Стоит отметить, что в рамках информационного сопровождения производственной деятельности сетевой компанииширокой общественности регулярно демонстрируются изменения, происходящие как внутри предприятия, так и в энергосистеме региона в целом.
За последние несколько лет в АО «РЭС»:
• построили и реконструировали десятки энергообъектов;
• выполнили перевод порядка 40 км воздушных линий электропередачи в подземное кабельное исполнение;
• оснастили подстанции современным телеметрическим оборудованием;
• обновили диспетчерские залы;
• модернизировали испытательные лаборатории;
• пополнили парк автотранспорта и спецтехники;
• внедрили передовые цифровые технологии и интеллектуальную систему учета потребления электроэнергии;
• разработали широкий спектр электронных сервисов для клиентов компании
• и многое другое.
При этом, все реализуемые проекты и применяемые инновации направлены на выполнение основной задачи АО «РЭС» – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей города Новосибирска и районов области.
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