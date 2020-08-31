«Пассажиры у виска крутили»: босая сибирячка показала йогу в метро

Сибирячка показала йогу в метро. Фото: стоп-кадр

Сибирячка Первана Мамедова занялась йогой прямо в метро на станции «Красный проспект». Девушка невозмутимо практиковала на перроне и не обращала внимание на удивленные взгляды пассажиров.

— Пассажиры тихо наблюдали в стороне, никто пальцем не тыкал, остальное я не заметила, потому что мои способности концентрации все-таки победили. Фотограф потом мне рассказал, что некоторые крутили у виска и думали: «Она пьяная». Полицейские не трогали. Единственное замечание от них: «Девушка, вы почему это делаете на полу: здесь же бактерии», — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Девушка объяснила, что заставило ее разуться и пойти босиком в метро.

— В этом нет никакого глубоко смысла. Это мой личный челлендж, вызов самой себе, проверить, кто в моем теле хозяин: я или адреналин. Йога — она о концентрации, о способности контролировать свои эмоции и гормоны, сохранять баланс при любых обстоятельствах. Ведь легко быть йогом в Ашраме, а попробуй так на перроне, — поделилась с КП-Новосибирск девушка. — Институт, в котором я училась йоге, находится в Индии. Интересно то, что он расположен между аэропортом и железнодорожной станцией, по-моему, худшего места для Ашрама не придумать, однако, мой гуру говорил, что йог должен уметь сконцентрироваться при любых обстоятельствах. Так, например одну знакомую гуру заставлял медитировать в мерзком пабе при курящих и выпивающих.

Первана Мамедова занимается йогой уже 15 лет. По словам девушки в йогу ее привел поиск смысла бытия.

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