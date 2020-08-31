Никто не смог этого сделать: в Новосибирске впервые реконструировали советский самолет из дерева

В Новосибирске сделали первую точную копию самолета Ла-5. Фото: предоставлено Юрием Лобановым

Реставраторы из НГТУ НЭТИ закончили работы над первой точной реконструкцией самолета Ла-5, истребителя времен Второй мировой войны. Уникальность его в том, что он на 80% состоит из дерева. Восстановить этот самолет пытались и раньше, но никому пока не удавалось сделать точную копию.

Фюзеляж почти полностью сделан из дерева. Фото: предоставлено Юрием Лобановым

— Во время войны в СССР были большие проблемы с производством алюминия. Вместо металла советские авиаконструкторы использовали дерево как более доступный материал. Рекордсменом оказался конструктор С. А. Лавочкин: в его самолете из металла состояли в основном шасси, силовая установка и вооружение, все остальное было из дерева, — рассказали в пресс-службе НГТУ.

Разумеется, деревянные части истребителя не могли сохраниться спустя 75 лет после войны. Чтобы восстановить их, инженеры заново выклеили фюзеляж из березового шпона.

только некоторые части самолета выполнены из металла. Фото: предоставлено Юрием Лобановым

— Это очень кропотливая работа — она заняла 16 месяцев. Технология похожа на работу над папье-маше. Выклеить нужно было до 6 слоев шпона, — рассказали в пресс-службе университета.

Теперь, когда истребитель закончен, его передадут в город Верхняя Пышма Свердловского области. Истребитель торжественно отправят в крупнейший в России музей боевой авиации 31 августа.

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