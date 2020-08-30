«Он мужик с большой буквы»: новосибирец спас кота, застрявшего в двери на балконе

Мужчина, рискуя жизнью, спасал соседского кота. Фото: скриншот из видео.

Сегодня, 30 августа, сибиряк спас кота из балконной двери. У домашнего питомца застряла там голова. Это произошло на Плющихинском жилмассиве, в Октябрьском районе.

— Кот застрял на 9 этаже. Мужчина перелез через балкон и дополз до нужного, — сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что мужчина аккуратно передвигается вдоль балконного ограждения, боится сделать неверный шаг. Преодолев небольшое расстояние он смог перелезть на чужой балкон. Жители домов наградили парня бурными аплодисментами.

— Кота в сумке передал соседям, а сам парень вернулся тем же маршрутом, — рассказывают очевидцы.

В комментариях под роликом парня тоже похвалили:

— Настоящий герой!

— Он мужик с большой буквы!

— Если бы не решился, то кот бы умер.

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