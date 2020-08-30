Видно и не стыдно: полицейские ищут сибиряка, который справил нужду на шасси самолета

Мужчину ищут правоохранительные органы. Фото: скриншот из видео.

Сибиряк справил нужду прямо на шасси самолета. Конфуз произошел в аэропорту «Толмачево». Видео произошедшего появилось в социальных сетях.

— Пассажир после, по всей видимости, долгого перелета справил нужду прямо на колесо лайнера, — сообщает подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как мужчина несколько минут стоит спиной к камере, а потом подтягивает свои штаны.

— Когда вместо курицы, дали рыбу, — шутят подписчики группы.

Тем временем транспортной полиции по СФО не до шуток. Они уже начали проводить проверку.

— В настоящее время все обстоятельства уточняются. Проводится проверка, — прокомментировала инцидент Анна Щербакова, начальник пресс-службы транспортной полиции СФО.

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