«Он утащил детей в лес»: родители обвинили сибиряка в педофилии

Уже написано несколько заявлений в полицию. Фото: «Типичный наукоград Кольцово».

Сегодня, 30 августа, в наукограде Кольцово местные жители написали заявление на мужчину, который приставал к их детям. Об этом они рассказали, в социальных сетях.

— Сегодня мужчина увел 3х детей в лес, еще один мальчик убежал к отцу, который позже спас наших детей. Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес, — рассказывают о ситуации в группе «Типичный наукоград Кольцово».

По словам родителей, мужчина хватал ребятишек за руки и угрожал.

В правоохранительных органах подтвердили, что заявления в полицию от родителей написаны. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В комментариях местные жители рассказали, что видят этого мужчину не в первых раз:

— Видел этого неадеквата у дома сегодня

— Мы выходили когда из дома его тоже видели, он мотался по дороге полуголый.

— Он спал на газоне сегодня.

Тем временем региональный Следственный комитет начал проводить доследстенную проверку.

— Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области.

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