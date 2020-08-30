«Они давали детям спайс»: родители школьников поймали и избили закладчиков

В полицию они не обращались. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители школьников самостоятельно вычислили закладчиков и устроили самосуд. Это произошло в Заельцовском районе. Об этом случае сообщил читатель КП-Новосибирск

— Это было во дворах между улицами Галущака и Линейная. Я гулял с дочкой. Во двор захожу, смотрю, а там бьют человека. Сразу же подошел спросить, что случилось, — рассказал КП-Новосибирск наш читатель.

По словам сибиряка, под горячую руку местных жителей попали два закладчика. На вид им около 17-20 лет. Ребята уже один раз приходили во двор и давали детям 12-13 лет, как утверждает мужчина, попробовать спайс. Когда вернулись еще раз, а их уже ждали родители.

— Первый парень убежал, а второй не успел. Вот ем и досталось. Били ответственные граждане. Женщина даже палку взяла, — говорит наш читатель.

Теперь молодые люди больше не придут в этот двор и ,возможно, вообще прекратят этим заниматься.

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