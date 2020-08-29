«Расцарапали так, что все вспухло»: в Новосибирске пять кошек неделю жили с мертвым хозяином

Кошки неделю жили с умершим хозяином. Фото: Ольга

В Академгородке Новосибирска пять кошек неделю жили с умершим хозяином. Тревогу забили соседи, когда учуяли в подъезде неприятный запах.

— Мужчине ориентировочно 60 лет. Раньше он жил с мамой. Она умерла. А потом он будто не в себе был. Его соседка приехала с дачи и учуяла жуткий запах. Оказалось, что мужчина уже неделю, как умер, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Ольга. — Она увидела опечатанную квартиру и сказала, что в нее нужно срочно попасть в нее, ведь у мужчины были кошки.

Женщины связались с участковым. Он помог им войти внутрь помещения.

— Я как зашла, аж закричала: «Там же кровь на полу». А полицейский мне говорит, что это не кровь: мужчина долго пролежал и начал разлагаться, поэтому когда его убрали, осталось пятно, — рассказала Ольга. — В квартире было пять кошек. Я попыталась их отловить, но удалось только трех схватить. Она расцарапали мне все руки, а я аллергик, на утро все аж вспухло.

По словам Ольги, кошки истощенные. Она сначала приняла их за котят, но ветеринары сказали, что это взрослые животные.

Сибирячки отмыли животных, накормили, а теперь ищут им хозяев.

Если вы можете помочь, обращайтесь по телефону: 8 — 913 — 937 — 37 — 39, Ольга

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