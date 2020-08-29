В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно

От коронавируса за последние сутки умерли еще два пациента. Фото: архив «КП»

В субботу, 29 августа, стало известно о том, что еще два пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались два пациента: мужчины в возрасте 79 лет и 91 год. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 354 человек, — говорится в сообщении опрештаба. — В реанимации находится 50 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 9 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 51 человека, при этом выздоровели 43 пациента.

С начала вспышки заболевания коронавирус диагностировали у 11 289 человек, в том числе 679 детей, выздоровели 9 973 пациента.

Напомним, в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября. ППо-прежнему под запретом кинотеатры и массовые мероприятия.

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