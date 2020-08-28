Под Новосибирском откроют музей ретро-автомобилей

В начале сентября в Новосибирске откроется музей автотехники. Фото: Валерий Панов\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

В начале сентября в Новосибирске откроется еще один музей — музей автотехники. Инициаторы его открытия — энтузиасты, занимающиеся восстановлением ретро-автомобилей. Располагаться павильон будет рядом с Мочищенским шоссе.

— Началось все, как рассказывает Владимир Курдюмов, автор мастерской по восстановлению ретро-автомобилей, в 2011 году. Тогда новосибирские энтузиасты решили сделать одну ретро-машину. Но на следующий год им удалось найти одну из самых первых «эмок» 1936 года — тут-то все и «завертелось». Чтобы отреставрировать старую машину, нужны детали, которые надо снять с другой такой же машины. Найдя такую машину, возникает желание отреставрировать и ее тоже… так за восемь лет Владимир Курдюмов стал обладателем «гаража» из трех десятков только отреставрированных машин, собранных со всей страны, — рассказывает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Откроется музей фестивалем ретроавтомобилей, на который ждут до 150 любителей ретротехники из разных городов. Фото: Валерий Панов\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Одним из главных экспонатов музея станет автомобиль «Руссо-Балт». Машины этой марки были одними из первых, изготовлявшихся в России. В павильоне будет представлена реплика модели С-24/30 1912 года, с кузовом «лимузин», оригинальные экземпляры которой не сохранились. Однако сотрудники мастерской делают все возможное, чтобы процесс реконструкции был максимально приближен к реалиям того времени.

Стоит отметить, что в главном зале представлены будут не только автомобили. Располагаться там будут и уменьшенные копи одного из самолетов пионера отечественной авиации Игоря Сикорского и паровоза отца и сына Черепановых. На экранах там будут показывать кинохронику, а в планах у создателей музея — оборудовать еще один ангар под ретрокинотеатр, где на старых кинопроекторах крутить пленки с советскими фильмами и мультфильмами.

Происходить все будет на площадке музея по адресу Мочищенское шоссе, 1/1. Фото: Валерий Панов\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Откроется музей фестивалем ретроавтомобилей, на который ждут до 150 любителей ретротехники из разных городов. Длится он будет два дня — 5 и 6 сентября. Его программа обещает стать весьма увлекательной: будет работать даже ретротакси, на котором желающие смогут покататься по Новосибирску. Происходить все будет на площадке музея по адресу Мочищенское шоссе, 1/1.

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