Погода в Новосибирске на 29 августа 2020 года: будет тепло и дождь

"Яндекс.Погода" обещает дождь, а Гидрометцентр прогнозирует день без осадков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 29 августа 2020 года начнет радовать новосибирцев, синоптики ожидают потепление до +23 градусов. По данным Западно-Сибирского УГМС днем будет облачно, но без осадков.

— 29 августа ночью +10...+12 градусов, облачно. Днем +21...+23 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер Северо-Западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, — рассказали метеорологи.

В Новосибирской области ожидается днем +21...+26 градусов, ночью +4...+9 градусов. Сохраняется переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по Северу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Погода способствует накоплению вредных примесей, но превышения предельно допустимых концентраций не отмечено. Только по уровню частиц пыли в воздухе повышенный в Ленинском, Центральном и Железнодорожном районах.

«Яндекс.Погода» сообщает, что днем +21...+23 градуса, а ночью будет +15...+17 градусов. Днем облачно, а вечером стоит ждать небольшой дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru