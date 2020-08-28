«Хозяин пытался потушить»: в Новосибирске загорелась иномарка

В Дзержинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Фото: "АСТ-54"\https://vk.com/act54

Днем, 28 августа, в Дзержинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Кроссовер Nissan X-Trail загорелся сегодня днем в промзоне по адресу Королева, 40. Возгорание заметили, только когда открытое пламя охватило почти весь автомобиль. Хозяин машины пытался потушить его с помощью огнетушителя, но у него не получилось, — сообщает паблик «АСТ-54».

Потушить автомобиль смогли только прибывшие на место пожарные, но к тому времени от машины остался только остов.

В комментариях под постом сибиряки предположили, что возможной причиной случившегося могло стать замыкание проводки:

— Это он так сигналил, пока горел?

— Вот это пламя!

— Проводку замкнуло? — пишут люди.

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