«Хозяин пытался потушить»: в Новосибирске загорелась иномарка

В Дзержинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Фото: "АСТ-54"\https://vk.com/act54
Днем, 28 августа, в Дзержинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Кроссовер Nissan X-Trail загорелся сегодня днем в промзоне по адресу Королева, 40. Возгорание заметили, только когда открытое пламя охватило почти весь автомобиль. Хозяин машины пытался потушить его с помощью огнетушителя, но у него не получилось, — сообщает паблик «АСТ-54».
Потушить автомобиль смогли только прибывшие на место пожарные, но к тому времени от машины остался только остов.
В комментариях под постом сибиряки предположили, что возможной причиной случившегося могло стать замыкание проводки:
— Это он так сигналил, пока горел?
— Вот это пламя!
— Проводку замкнуло? — пишут люди.
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