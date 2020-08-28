Новосибирский «Горзеленхоз» возглавит чиновница из Томска

Специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству приехала в наш город из Томска. Фото: https://vk.com/id10878655

У Новосибирского «Горзеленхоза» новый начальник — Наталья Цветкова. Специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству приехала в наш город из Томска.

— У нас было вакантное место, мы подбирали кандидатуру. Кандидатура Натальи Цветковой оказалась вполне подходящей. У нее научная степень, хороший опыт, прекрасные результаты работы по благоустройству в Томске. Кстати, именно туда мы часто ездим за цветами. Я возражать не стал — решение принято департаментом, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время общения с прессой.

Наталья Цветкова закончила ТГУ по специальности «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства» и некоторое время являлась заместителем главы городского департамента дорожной деятельности Томска.

— Уверена, что Новосибирску будет полезен свежий взгляд и поиск новых решений по изменению облика города, его общественных пространств, — написала на своей странице в «Фейсбуке» вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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