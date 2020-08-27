«Это издевательство над людьми»: новосибирцы выстраиваются в очередь за школьной формой

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на огромные очереди перед магазинами со школьной формой. Фото: предоставлено героем материала

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на огромные очереди перед магазинами со школьной формой. Они возникают из-за того, что из-за соблюдения санитарных норм в помещении может находиться только определенное количество человек.

— В магазин пускают по нескольку человек, остальные стоят в диких очередях на улице. Причем, некоторые из них никакие правила не соблюдают, стоят прижавшись друг к другу, как в автобусе в час пик, половина из них без масок. Какой тогда толк во всем этом? Людей здесь очень много, потому как те школы, где есть четко установленная форма, которая шьется по меркам, часто заказывают ее у одного поставщика. А он, в свою очередь, шьет ее к определенному сроку. То есть, прийти заранее никак не выйдет. Мы бы и рады были ее в июне забрать, но вот готова она была только в августе. Поэтому и собирается толпа. Это просто издевательство над людьми! Пятый год собираю детей в школу, но такой кошмар впервые, — поделилась сибирячка с КП-Новосибирск.

В комментариях под постом в паблике «АСТ-54», где женщина выкладывала свой пост нашлись сибиряки, разделившие ее возмущение:

— У нас и не в коронавирус такое каждый год творится. Пора убрать эти требования школ одеваться только в форму, сшитую определенной фирмой.

— Причем, часто еще бывает так, что эта форма, вроде как сшитая по меркам, оказывается не по размеру или расходится по швам!

— Кстати говоря, стоит эта форма совсем не дешево. Получается, стоишь в очереди за такие деньги, за которые можно было в других магазинах ребенка одеть спокойно и без этого ажиотажа, — пишут люди.

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