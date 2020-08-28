Погода в Новосибирске на 28 августа 2020 года: узнали, будет ли дождь

Погода будет прохладной и ветреной Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 28 августа 2020 года не самая приятная, синоптики ожидают потепление и прекращение дождей. По данным Западно-Сибирского УГМС днем будет не теплее +22 градусов.

— 28 августа ночью в отдельных районах ожидается небольшой дождь, гроза. Температура упадет до +11...+13 градусов. Днем +20...+22 градуса, днем облачно, без осадков. Ветер северо-Западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, — рассказали метеорологи.

В Новосибирской области местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Утром в отдельных районах туманы, температура днем составит +17...+22 градуса. Ветер умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей, но общий уровень загрязнения воздуха останется пониженным. В предыдущие дни превышение по содержанию пыли показали Ленинский, Железнодорожный и Центральный районы.

«Яндекс.Погода» сообщает, что днем будет облачно, без осадков. Температура днем +19...+21 градус, ночью +11...+13 градусов.

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