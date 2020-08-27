1 сентября 2020 года в Новосибирске: мэр поздравил школьников с Днем знаний

Приближается главный осенний праздник — 1 сентября 2020 года в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Приближается главный осенний праздник — 1 сентября 2020 года в Новосибирске. Школьников с этим знаменательным днем поздравил мэр города.

— Хочется поздравить с этим замечательным праздником все ребятишек, которые в этом году придут 1 сентября в школу. Наверное, у каждого человека со школой связаны самые интересные, самые светлые воспоминания. Ведь школа учит самому главному, — обращается глава города к школьникам. — Она учит не просто грамоте, читать и считать. Она учит добру, учит смотреть на мир с широко открытыми глазами. Дорогие ребята, у вас сейчас прекрасное время, прекрасная возможность изучать этот мир, впитывать все новое и удивительное. У вас есть возможность учиться таким важным вещам как дружба и внимание к окружающему миру. Я желаю вам никогда в жизни не терять этого интереса к новому. Успехов вам на этом пути!

В этом году в нашем городе в 1 класс пойдет 23 тысячи ребят — это больше, чем у нас было в какой-либо другой год. А всего в этом году за парты сядут более 195 тысяч школьников.

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