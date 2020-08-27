«Собралось 15 вагонов»: в Новосибирске иномарка выехала на рельсы и перекрыла движение трамваев

В Октябрьском районе иномарка выехала на рельсы, столкнулась с трамваем и парализовала движение общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"

В Октябрьском районе иномарка выехала на рельсы, столкнулась с трамваем и парализовала движение общественного транспорта. По словам очевидцев, в районе ДТП скопилось около 15 трамвайных вагонов.

— Водитель кроссовера Renault Duster бросил вызов Городской легенде на ее территории — выехал на находящиеся рядом с проезжей частью трамвайные рельсы у пересечения улиц Гурьевской и Карла Либкнехта, — сообщает паблик «АСТ-54». — Расплаты не пришлось ждать долго: в результате столкновения с 13-м трамваем кроссовер оказался зажат между рельсами встречных направлений, парализовав движение общественного транспорта на данном участке. В районе ДТП скопилось до полутора десятка вагонов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в центре города машины пытаются объехать по трамвайным путям пробку, возникшую из-за ремонта коммунальных систем. Один из автомобилей буквально повис на рельсах и тоже перекрыл движение вагонам.

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