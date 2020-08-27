В Новосибирске грабитель вырвал у пенсионерки сумку с продуктами и сбежал

Полиция ищет бессовестного грабителя, который оставил бабушку без еды.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске пожилую женщину ограбили, когда она выходила из магазина по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. На 69-летнюю пенсионерку напал молодой парень: он резко дернул у старушки сумку из рук и скрылся за углом. Пожилая женщина упала на землю и так растерялась, что даже не запомнила лица грабителя.
В украденной сумке у пенсионерки находились только что приобретенные в магазине продукты, паспорт и сто рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Ведется розыск преступника.
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