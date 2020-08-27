Погода в Новосибирске на 1 сентября 2020 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода на 1 сентября 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 1 сентября 2020 года. Синоптики прогнозируют в этот день отсутствие осадков и повышение температуры.

— Мы предполагаем, что в ближайшие сутки, 28 августа, в Новосибирской области еще сохранится дождливая погода. Возможны грозы и туманы по утрам. Температура воздуха ночью будет составлять от 8 до 13 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов. Что касается последующих дней, то мы предполагаем прекращение осадков и постепенной повышение температуры. Так, в среднем, в последние дни августа, она будет составлять примерно 21-27 градусов тепла. Похожая ситуация возможна и 1 сентября, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В то же время, по прогнозам Гидрометцентр России,1 сентября в Новосибирской области все же будет возможна облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в этот день будет составлять примерно 25 градусов тепла. Сервис Яндекс. Погода также обещает на День знаний в нашем регионе облачность, небольшой дождь и температуру воздуха около 20 градусов.

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